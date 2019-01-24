Стали известны характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7

Подробности о новинке, от китайской компании, стали известны благодаря базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC), где смартфон появился под обозначениями M1810F6LG и M1810F6LH.



Работа над моделью Xiaomi Redmi 7 началась еще в прошлом году и как сегодня стало известно, его размеры будут 157 x 76 мм, а диагональ экрана будет 6,2 дюйма, а его разрешение будет Full HD+.

В продажу Redmi 7 поступит в трех конфигурациях с разным объёмом памяти: 3/32 ГБ, 3/64 ГБ и 4/64 ГБ.

Упоминаний о процессорное нет, но указано, что в смартфоне предложат Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth, FM и GPS/ГЛОНАСС.

Что касается камер, то в новинке судя по всему предложат камеру только с одним модулем, тогда как Redmi 6 имеет два объектива и два датчика на 12 и 5 Мп.