В России стремительно подешевел Xiaomi Redmi 5

Цена на смартфон упала в официальных магазинах более чем на треть. Эксперты тут же заговорили о разработке китайским электронным флагманом новой модели смартфона.

Сегодня у официальных продавцов Xiaomi Redmi 5 в модификации 3/32 можно купить за 8400 рублей. И это при том, что на старте продаж в конце 2017 года цена модели составляла почти 14 тысяч.

За вполне демократичную цену покупатель получает гаджет, который с успехом будет конкурировать в соотношении цена/качество с именитыми разработками Samasung и LG. Смартфон имеет экран в 5,7 дюймов, мощный процессор Snapdragon 450, основную камеру в 12 МП и фронтальную в 5МП для качественных селфи. Модель доступна в четырех цветах. При выборе трубки эксперты советуют удостовериться, что телефон имеет так называемую глобальную прошивку, в которую «заложен» русский язык – она обеспечит удобное автоматическое обновление системы.

Знатоки утверждают, что такое серьезное снижение цены Redmi 5 связано не только с обычным для любой модели постепенным удешевлением. Некоторые считают, что Xiaomi уже работает над новой моделью бюджетного смартфона и именно поэтому «сбрасывает» цены.