Составлен рейтинг лучших бюджетных смартфонов - 2018

Эксперты издания GizmoChina составили рейтинг лучших недорогих смартфонов этого года. Большинство строк в нем ожидаемо заняли модели китайского цифрового гиганта Xiaomi.

Рейтинг составлялся для гаджетов, стоимость которых не превышает 200 долларов. В его первую пятерку вошли такие представители семейства Xiaomi, как Redmi S2, Redmi 5 Plus и Redmi 5, а также Redmi Note 5. Помимо общих для линейки Xiaomi высокой производительности и добротного аккумулятора, специалисты выделили отличительные достоинства каждой из моделей.

Так, Xiaomi Redmi S2 эксперты похвалили за качество съемки основной и фронтальной фотокамер. Redmi 5 Plus выделили за дисплей с соотношением 18:9 и мощный процессор, который просто необходим любителям игр. Xiaomi Redmi 5 обладает преимуществом в виде металлического корпуса с пластиковыми вставками, а также хорошим экраном. Ну а Redmi Note 5 заработал баллы своим большим дисплеем, хорошей производительностью и качественной камерой.

Стоимость этих моделей не выходит из коридора 150-190 долларов.

Еще в пятерку лучших эксперты издания включили смартфон Nubia М2, который производит корпорация ZTE. Кроме цены в 160 долларов, трубку похвалили за отличный дизайн и металлический корпус, а также вместительную память (4ГБ/64ГБ) и хороший процессор.