Компания Xiaomi за 129 дней продала 10 млн смартфонов Redmi Note 7

В состав линии входит три модели: Redmi Note 7, Redmi Note 7S и Redmi Note 7 Pro.

Недавно представитель китайской компании-производителя Xiaomi сообщил, что по всему миру продажи девайсов, входящих в линию Redmi Note 7, уже перешли за 10 млн единиц. Отметим, что на все это компания потратила всего 129 дней. Такое значительное событие работники и уполномоченные бренда отметили огромным тортом с цифрой 10 млн.

Во время официальной речи было сказано, что такой успех у гаджета Redmi Note 7- это говорит о том, что приверженности ценностей компании к качеству, а также соотношением качества и цены. Помимо этого, представители бренда не могли не упомянуть о том, что 28 мая будет презентованы два новых смартфона Redmi K20 и K20 Pro.