Компания Xiaomi опубликовала фото нового игрового смартфона Black Shark 2

Китайская компания готовится поразить покупателей новым поколением смартфонов.

Недавно стали известно, что Xiaomi готовит новые смартфоны поколения Black Shark. Официального представления мобильного устройства еще не было, но среди производителей новинка получала название «Skywalker». Недавно появились фотографии будущего смартфона, которые в сеть «слили» инсайдеры.

Снимок Xiaomi Black Shark 2 был опубликован в одной из китайских социальных сетей. На фото представлена задняя панель устройства. По всей видимости, новый Xiaomi будет иметь двойную камеру на задней панели и дизайн, подобный другим версиям модели Black Shark.

По всей видимости, смартфон будет оснащен фирменным процессором и различными вариациями оперативной памяти в зависимости от модели (8, 10, 12 ГБ).

Компания пока хранит в тайне, сколько дюймов будет экран, и стоимость нового игрового смартфона. Даже не известна приблизительная дата официального представления. Пользователи надеются, что цена у Xiaomi Black Shark 2 будет доступной, как и у других моделей компании.

Стоит отметить, что компания Xiaomi появилась в 2010 году, но только пару лет назад стала популярной. Фирма занимает четвертое место в списке самых продаваемых смартфонов. Особенность мобильных устройств данного производителя – невысокие цены, которые позволяют за небольшие деньги купить качественный телефон.



