Техасский суд оштрафовал Samsung за нарушение патента

400 миллионов долларов должна выплатит корпорация Samsung Electronics за нарушение патента. Такое решение вынес окружной суд Техаса в споре между корейским электронным гигантом и патентным бюро KAIST IP (Корейского института передовых технологий), базирующимся в Далласе.

Как сообщает агентство Bloomberg, война разгорелась за право использовать новый транзистор FinFet. Он позволяет существенно повысить производительность микрочипов, и при этом обеспечивает снижение их энергопотребления. KAIST предлагал свою разработку Samsung, однако компания не обратила особого внимания на новинку. Лишь когда разработкой заинтересовались их прямые конкуренты, корпорация Intel, корейская фирма стала сама разрабатывать эту технологию, нарушив свои договоренности с далласким институтом.

В руководстве Samsung говорят, что собираются обжаловать судебный вердикт. Основанием для этого должен стать тот факт, что компания изначально вела разработки нового транзистора вместе с KAIST, то есть о нарушении патента речь идти попросту не может.