Совфед одобрил возможность блокировки краденых телефонов

Временная комиссия Совета Федерации одобрила концепцию создания в России единого реестра мобильных телефонов по номеру IMEI. По мнению комиссии, появление этого реестра должно помочь в борьбе с кражами смартфонов, а также с нелегальным ввозом устройств в страну.

Сообщается, что одним из создателей концепции стала Ассоциация компаний интернет- торговли. Она предполагает, что все телефоны, импортированные либо ввезенные в страну частными лицами, должны будут регистрироваться в специальной базе данных. Предполагается создать три списка - белый, серый и черный. В белый список войдут все легально ввезенные телефоны. В серый список включат трубки, статус которых неясен. В черный – устройства, которые были украдены либо те, которые незаконно ввезли в страну. Телефоны, IMEI которых попадут в черный список, операторов обяжут отключать, их использование на территории страны окажется невозможным.

Незарегистрированные телефоны окажутся в сером списке, их владельцам будут приходить уведомления с просьбой прояснить статус гаджета. Зарегистрировать телефон можно будет на специальном портале либо в салонах связи.

По некоторым оценкам, до 40% смартфонов ввозится в Россию нелегально, поэтому специалисты считают введение такого реестра актуальным для страны. Подобные правила существуют во многих странах. Например, в Турции принятие подобного закона уменьшило количество краж мобильных телефонов на 90% - блокировка смартфона делает его кражу фактически бесполезной.

Новая концепция предполагает поэтапную реализацию, на ее внедрение отводится три года.