Россиян обяжут регистрировать свои телефоны

Советом Федерации был предложен законопроект о введении индивидуальных абонентских идентификационных номеров IMEI, что позволит усложнить использование краденных мобильных телефонов до такой степени, что, по мнению инициаторов, кража телефонов станет не выгодна.

В этом проекте предлагается создать единую базу номеров EMEI, включающую базу сотовых операторов. Эта база будет связана с международной базой данных GSM, к которой уже подключены 43 страны мира. Это позволит сотовым операторам не дать подключатся к своей сети украденным и не зарегистрированным телефонам, а также тем владельцам телефонов, которые не прошли регистрацию в этой базе.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что подобные решения предотвращения краж разрабатываются уже в течении 10 лет. По его мнению, у данного решения есть как минимум две проблемы. Одна из них - это как заставить россиян регистрировать телефоны, которые уже находятся у них на руках. А вторая – это как проводить регистрацию телефонов привезенных из иных стран.

А в общем после разрешения этих проблем и внедрении общей базы номеров IMEI, можно будет сказать, что кражи на территории России будут не выгодны, заявил эксперт.