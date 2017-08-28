Xiaomi больше не будет выпускать смартфоны под своим брендом

Китайская корпорация Xiaomi приняла решение остановить выпуск смартфонов под своим оригинальным брендом. Его должен сменить новый бренд – Pocophone. Об этом рассказал профильный китайский ресурс XiaomiToday.

На сегодня известно, что Pocophone уже зарегистрировали с комиссии по связи США. Чуть ранее заявки на новый бренд были одобрены в Европе и на Тайвани. Правда, пока неизвестно, каким будет логотип новой линейки смартфонов.

При этом Xiaomi собирается снимать существующие модели смартфонов с производства постепенно, в течение года. К концу этого срока смартфоны Xiaomi планируется вывести с международного рынка.

Некоторые эксперты считают, что корпорация, которую иногда называют китайской Apple, собирается пойти по пути другого электронного гиганта, Samsung. Там уже много лет производят телефоны под брендом Galaxy. По мнению специалистов, так Xiaomi рассчитывает увеличить продажи в тех частях мира, где пользователи настороженно либо даже предвзято относятся к продукции из Китая.

В самой компании Xiaomi решение о смене бренда назвали нелегким. Однако не исключено, что оригинальное название сохранят те смартфоны, которые будут производиться для внутреннего рынка Китая.