Альтернативные прошивки Xiaomi Pocophone F1 появятся в течение 3 дней

Пользователи смогут загрузить разблокировщик для смартфона без особых проблем и затрат времени.

Владельцы китайских смартфонов от Xiaomi столкнулись с проблемой при установке альтернативных прошивок. При попытке установить русифицированную или любую другую кастомную версию пользователи обнаружили, что загрузчик гаджетов оказался заблокированным. Компания решилась на такие меры из-за участившихся попыток продать подделки с неофициальными прошивками. Такие смартфоны не обеспечивают сохранность данных пользователя и могут быть заражены различными вирусами.

Ведущий менеджер по продуктам подразделения Pocophone подтвердил, что компания обновила свою политику в вопросах разблокировки загрузчика. Теперь возможность установить альтернативную прошивку у владельцев Xiaomi Pocophone F1 появится в течение 3 дней. Ранее компания потребовала использовать инструмент разблокировки Mi Unlock, но внедрение этого правило повлекло за собой ряд проблем. Пользователям приходилось ждать до 15 дней, а ожидание у особо «удачливых» владельцев смартфонов могло длиться несколько месяцев.