Twitter ужесточит правила «дружелюбия» в Periscope

Социальные сети стали своеобразным полем, где любой желающий может психологически травмировать человека и не ответить за свой поступок. Twitter ступила с ними на тропу войны.

Ранее компания заявила, что изменит правила поведения и использования микроблога с целью сократить количество агрессивных пользователей. Кроме этого нововведения, в Twitter также последовали примеру коллег из других соцсетей и начали борьбу с фейковыми новостями и аккаунтами.

Следующим шагом станет приложение Periscope. Там «дружелюбия» будут добиваться теми же ужесточёнными правилами. Начиная с 10 августа, во время прямых эфиров в Periscope можно будет пожаловаться на любого, кто оставляет обидные комментарии или провоцирует агрессию. Путём случайной выборки будет определена достоверность жалоб и в случае подтверждения пользователя отстранят от возможности комментировать эфир. При повторных нарушениях на него наложат бан. Ранее в Periscope пытались создать мир самостоятельно, но ни одна попытка не увенчалась успехом.