Илон Маск хочет проверять достоверность публикаций СМИ

Илон Маск анонсировал в Twitter новый проект – специальный сайт для проверки достоверности публикаций. Рабочее название проекта – Pravda.

На страничке в Twitter известный инженер и предприниматель написал, что подумывает о специальном сайте, который был бы защищен от ботов и давал возможность проверить правдивость журналистских материалов. По словам Маска, этим сервисом смогут пользоваться не только обычные граждане, с его помощью можно будет оценить профессионализм любого журналиста или издателя.

Когда один из читателей, который как раз и является журналистом, упрекнул Маска в неприязни к СМИ и схожести в этом с позицией президента Трампа, предприниматель ответил, что Дональд Трамп потому и стал президентом, что СМИ полностью утратили кредит доверия людей.

Чтобы выяснить общественное мнение о необходимости своего нового проекта, основатель SpaceX запустил под постом опрос. Пока что проголосовали около 240 тысяч человек; почти 80% из них согласились, что подобный рейтинговый сайт правдивости нужен.

Илон Маск не единственный, кто озаботился борьбой с фейковыми новостями. Осенью прошлого года Facebook заявил, что будет помечать специальной иконкой материалы известных СМИ – она будет означать, что источнику можно верить. Кроме того, социальная платформа выделила отдельных модераторов, в обязанность которым вменили проверку публикаций, которые пользователи отметили как подозрительные.