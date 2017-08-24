Опубликован ТОП-5 крупнейших провалов Илона Маска

Илон Маск, известный прежде всего как основатель Tesla и SpaceX, начинал с должности работника котельной, а к настоящему моменту стал успешным бизнесменом. Журналисты издания «ВладТайм» вспомнили о пяти самых серьёзных провалах Маска.

Молодой программист Илон в 1999 году совместно с партнёрами приобрел домен X.com, который в итоге стал платёжной системой PayPal. В 2001 году Маска уволили из собственной компании из-за возникших разногласий. Однако спустя год eBay выкупила PayPal, благодаря чему Илон Маск получил 175 млн долларов как один из основателей компании. Более того в 2017 году бизнесмену удалось выкупить домен X.com и вернуться в PayPal.

В 2001 году Маск решил приобрести у РФ ракетоносители, чтобы развить космическую отрасль в США, однако российская сторона отказала ему. В 2003 году он основал SpaceX ради производства собственных ракет. Нередко они ломались сразу или при посадке, однако Илон Маск продолжал двигаться к цели.

Капитализация компании Tesla в 2014 году сократилась на 3 млрд долларов, поскольку было зафиксировано три случая возгорания электрокаров Tesla Model S. Кроме того, начало продаж Tesla Model X пришлось перенести на 18 месяцев. Аналогичные сложности ожидали Маска при запуске продаж «бюджетного» Tesla Model 3. По некоторым данным, сегодня батареи для данной модели собираются вручную, из-за чего могут произойти поломки.