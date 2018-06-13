Стало известно, чем поплатится Маск за опрометчивый твит

Илон Маск уже не будет председателем совета директоров своей Tesla, а также заплатит штраф в 20 миллионов долларов. Таковы условия досудебного соглашения, которое предприниматель заключил с американской Комиссией по ценным бумагам, чтобы избежать судебного преследования. На скамью подсудимых Маска едва не привел неосторожный пост в Twitter.

Напомним, месяц назад основатель Tesla написал, что готов изменить статус своей компании с публичной на частную и выкупить все ее акции по высокой цене. Это заявление вызвало резкое подорожание ценных бумаг Tesla на рынке. Однако через некоторое время Маск фактически отказался от своих слов. В результате этого хода инвесторы компании заявили о финансовых потерях и подали на главу совета директоров в суд. Одновременно и комиссия по ценным бумагам начала проверку, расценив действия Маска как финансовую аферу, которая нарушила работу рынка ценных бумаг.

Чтобы не оказаться за решеткой, Илон Маск был вынужден со второй попытки заключить с надзорным ведомством досудебное соглашение. По его условиям, он уходит с поста главы совета компании, однако сохраняет позицию гендиректора. В совет Tesla Маск не сможет вернуться минимум 3 года, а кроме того, выплатит солидный штраф. Такую же сумму за высказывания своего главы заплатит и компания, а позже эти средства разделят между пострадавшими акционерами. Также Мамску придется работать с двумя независимыми директорами, которые должны прийти в руководство Tesla.

Американские СМИ сообщают, что на фоне оглашения условий сделки Илона Маска с правосудием акции Tesla в пятницу стремительно спикировали, потеряв сразу 12% своей стоимости.