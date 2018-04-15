Илон Маск намерен выкупить акции и превратить Tesla в частную компанию

Илон Маск объяснил свое желание превратить корпорацию Tesla, основателем которой он является, в частную структуру. Он также заявил, что готов выкупить акции своего детища по 420 долларов за штуку.

Маск уверен: статус акционерной компании повинен в том, что Tesla сейчас страдает от серьезных колебаний курса ее акций, а это негативно сказывается на всех акционерах и работниках компании. Сейчас корпорация ежеквартально публикует свою финансовую отчетность. Эти данные давят на акционеров при принятии решений, заставляя их выбирать варианты, правильные для коротких сроков, но не самые лучшие в долгосрочной перспективе. Кроме того, миллиардер считает, что есть немало людей, у которых «есть стимулы выступать с нападками на компанию».

Все это, считает Маск, должно измениться, если Tesla станет частной компанией. Он рассказал, что уже разослал акционерам письмо, предложив сделать выбор: либо проголосовать за изменение статуса компании, либо продать свои акции. При этом Маск заявил, что готов выкупить акции Tesla по 420 долларов.

При этом подчеркивается, что решение об изменении статуса корпорации окончательно еще не принято. Кроме того, со временем, когда Tesla снова будет устойчиво расти, возможно ее обратное преобразование в частную компанию, считает Маск.

Напомним, в своей отчетности по итогам 2 квартала этого года Tesla объявила об убытках более чем в 717 миллионов долларов – эта сумма превысила потери убытки 1 квартала в 709 миллионов, считавшиеся рекордными.