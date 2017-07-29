Илон Маск: Чрезмерная автоматизация в Tesla была ошибкой

Основатель компании Tesla Motors Илон Маск сообщил о том, что недооценивал работу людей. Он так же признал, что автоматизация производства на автозаводе Tesla в Калифорнии была чрезмерной и добавила проблем компании.

В рамках недавнего интервью с ведущим канала CBS, Илон Маск говорил о проблемах с производством новой модели электрокара Tesla Model 3. Он рассказал, что сложная сеть конвейерных лент не работала, поэтому пришлось от нее избавиться, связывая сложности с чрезмерной автоматизацией автомобильного завода. Маск жаловался, что он испытывает стресс из-за регулярных проблем с производством Model 3 и часто остается ночевать на фабрике. Глава Tesla пообещал уже к концу этого года, что уровень объемов производства будет увеличен в 3-4 раза. Маск рассказал, что именно автоматизация производства стала главной проблемой, с которой компания столкнулась при выпуске бюджетного Model 3. В результате компания не смогла вовремя передать предзаказанные автомобили, из-за чего акции Tesla рухнули, а сама фирма фактически обанкротилась.

В Twitter Илон Маск взял на себя всю вину в проблемах компании: «Да, чрезмерная автоматизация в Tesla была ошибкой. Моей ошибкой, если быть точным. Люди недооценены», — написал он.

Ранее, в сентябре 2016 года Илон Маск дал большое интервью своему другу и единомышленнику Сэму Альтману из инновационного бизнес-инкубатора Y Combinator, где сообщил, что в дальнейшем уровень автоматизации будет более высоким, чем в нынешнее время на заводе Tesla. Хотя уже тогда там находилось большое количество роботов, которые постоянно передвигались за спиной Илона Маска во время интервью.