Илон Маск заявил о полной реорганизации Tesla

Илон Маск, генеральный директор американской компании Tesla, заявил о реорганизации производства. Известно, что изменения коснутся взаимной деятельности отделов и структуры управления.

Господин Маск написал письмо акционерам, в котором сообщил, что будет усовершенствована система управления, объединены некоторые функции и прекращена деятельность, которая не нужна для достижения поставленной цели.

С завода ушло немалое количество топ-менеджеров, а проблемы с производством электрокара Model 3 затянулись. В прошедшие несколько месяцев свои должности покинули шесть руководителей. К тому же, компания не может выполнить поставленные перед собой задачи, а именно увеличить количество производимых автомобилей. Однако Илон Маск не теряет оптимизма. Сообщается, что Tesla будет набирать новых сотрудников на руководящие должности и всячески поддерживать производство Model 3.