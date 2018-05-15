Tesla объявила о сокращении порядка 4 тысяч сотрудников

Tesla собирается уволить порядка 4 тысяч сотрудников. Это 9% от общего количества работающих в компании сотрудников. Об этом стало известно из внутреннего документа компании, который опубликовал в Twitter председатель совета директоров и основатель компании Илон Маск.

Маск написал, что публикует документ полностью, поскольку информация из него уже начала просачиваться в прессу. Он заявил, что Tesla приняла непростое решение , но нужное для сохранения своей доходности. Глава компании считает, что она очень быстро развивалась, в результате чего часть рабочих функций стали дублироваться. Сейчас Tesla не может себе этого позволить.

Еще одной причиной такого сокращения и реорганизации штата компании называется прекращение сотрудничества с сетью строительных магазинов Home Depot, с которой у Tesla был заключен контракт. Вместо этого Маск собирается сосредоточиться на продвижении проектов солнечной энергетики.

Финансовое положение компании действительно трудно назвать хорошим – уже пятый квартал подряд детище Маска показывает убытки. Два последних квартала 2017 года Tesla закончила с убытками в 619 и 675 миллионов долларов соответственно. При этом корпорация смогла выпустить всего 360 автомобилей. А в первом квартале этого года финансовые потери достигли уже 710 миллионов. Аналитики отмечают, что за 15 лет, прошедших с момента создания Tesla, корпорация ни разу не заканчивала год «в плюсе». Инвесторы встревожены такой ситуацией. На последнем собрании акционеров, которое состоялось в начале июня, даже рассматривался вопрос о снятии Илона Маска с поста председателя совета директоров. Правда, акционеры отклонили такое решение. Напомним, ранее финансовые аналитики рассчитали, что при нынешнем темпе трат у Tesla полностью закончатся средства к 6 августа этого года.