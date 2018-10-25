Корпоративные траты Tesla будет проверять лично Илон Маск

Основатель компании Tesla, Илон Маск, заявил, что лично будет контролировать расходы компании. Все расходы, каждый платеж со счета, будут контролироваться им, и Заком Киркхорном, новым финансовым директором Tesla.

Причиной столь жестких мер, стало сложное финансовое положение компании. Компания несет серьезные убытки, не менее 700 млн долларов ежеквартально. За прошедший год руководству пришлось дважды пойти на сокращение персонала. А в апреле этого года Tesla потеряла более миллиарда долларов в первый же день биржевых торгов, из-за падения акций на 11% на бирже NASDAQ. Похоже, инвесторы сомневаются в способности Tesla приносить прибыль.

Все же, компания смогла привлечь 2,7 млрд долларов, но на очень жестких условиях. Инвесторы потребовали вывести производство на уровень безубыточности за 10 месяцев, при сохранении прежнего уровня расходов.

Учитывая требования инвесторов, все расходы должны быть пересмотрены. Согласно заявлению Маска, пересмотру подлежат административные и производственные расходы, фонд заработной платы. Только так компания сможет выполнить все требования и добиться устойчивой прибыли.