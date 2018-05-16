Hi-Tech

Alexa поможет напугать воров

Сегодня, 14:26

Создатели голосового помощника Alexa сообщили о добавлении новой функции, которая поможет на короткий промежуток времени оградить дом от воров.

Новая функция, которую назвали Away Mode, позволяет включить записанный разговор, имитацию семейной ссоры или наставления родителей. В систему загружены разговоры из комедийных проектов SNL, UBC и «В Филадельфии всегда солнечно». Разработчики считают, что такая функция поможет защитить дом от грабителей.

Данную функцию можно включать удаленно через интернет. В связи с тем, что максимальная продолжительность аудиофайлов около часа, разработчики предупреждают, что эта опция не спасет дом от ограбления, если жильцы планируют долгосрочную поездку в отпуск.

Американская полиция сказала, что новая функция весьма полезна, но также отметила, что она может напугать только начинающего взломщика, потому что умный грабитель вряд ли попадется на эту уловку.

Пётр Ростовский
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