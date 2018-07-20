Найденная в WhatsApp «лазейка» грозит созданием фейковых сообщений

Специалисты по кибербезопасности нашли новую опасную «брешь» в функционале популярного мессенджера WhatsApp. По их мнению, найденная лазейка может использоваться злоумышленниками для распространения фейковой информации и манипуляции пользователями.

Эксперты компании Check Point заявили, что благодаря программному изъяну мошенники могут перехватить и изменить переписку пользователей, причем как групповых, так и личных чатах. С помощью удаленного доступа злоумышленники могут «влезть» в функцию «цитата» - то есть в сообщение, отправленное в качестве ответа другому пользователю. Специалисты говорят, что возможно изменение текста, действительно отправленного пользователем, или создание от имени пользователя сообщения, которое на самом деле вообще не отправлялось. Кроме того, возможна смена автора сообщения.

С помощью этих уловок, считаю эксперты, злоумышленники могут создавать и распространять фейковую информацию среди огромного количества людей. Ведь на сегодня WhatsApp использует около полутора миллиардов человек. А учитывая, что каждый день пользователи отправляют в мессенджере больше 65 миллионов сообщений, выявить источник фейка становиться проблематичным. Check Point уже уведомил разработчиков мессенджера о проблеме, там пообещали устранить ее в ближайшее время.

Напомним, индийские власти обратились к провайдерам с поручением разработать способы для ограничения доступа либо блокировки популярных мессенджеров и соцсетей в чрезвычайных ситуациях. Такое решение было принято после того, как в WhatsApp распространилась лживая информация о похитителях детей, и жители страны линчевали более 20 невиновных человек.