WhatsApp вводит платные сообщения

О начале взимании платы за отправляемые сообщения заявили представители мессенджера WhatsApp.

По их словам, данная мера необходима для уменьшения хаоса и беспорядка в чатах приложения. Также сообщается, что монетизация сообщений коснется, только корпоративных отправителей, занимающихся рассылкой рекламы. «Данная мера позволит организациям более тщательно планировать рассылаемых контент», - комментируют представители WhatsApp.

Планируемая плата будет составлять до 9 центов, в зависимости от количества символов.

Известно, что кроме этого сохранится и функция блокировки нежелательных отправителей, что также уменьшит количество негатива, которое может возникнуть у пользователей мессенджера.

Не так давно разработчики WA сделали анонс новой функции приложения, которая сможет отмечать сообщения как прочитанные, при этом не открывая их.

24 августа стало известно, что в результате переговоров владельца WhatsApp, Марка Цукерберга, с властями США, будет отключено шифрование сообщений. Это позволит третьим лицам (в частности, сотрудникам служб безопасности) получить доступ к перепискам пользователей, для предотвращений террористических угроз, которые в настоящее время становятся всё более выраженными.

Отметим, что число пользователей WhatsApp насчитывает около полутора миллиардов человек по всему миру.