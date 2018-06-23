СМИ: WhatsApp, Facebook и Instagram «откроются» для спецслужб уже в 2019 году

Мессенджер WhatsApp, а также популярные социальные платформы Facebook и Instagram могут предоставить спецслужбам доступ к данным своих пользователей уже в начале будущего года.

Как сообщает портал Akket, американские официальные ведомства начали «давить» на Facebook с тем, чтобы компания отказалась от так называемого сквозного шифрования на принадлежащих ей социальных платформах и мессенджерах. Фактически речь идет о том, чтобы силовики могли получить доступ к переписке и звонкам пользователей в режиме реального времени.

Поводом для таких требований стал аргумент о том, что все больше преступлений во всем мире готовятся и совершаются с использованием электронных средств и методов коммуникации. Власти считают, что смогут гораздо эффективнее бороться с преступниками, имея доступ к их общению.

Скорее всего, изменения в системах шифрования следует ждать уже в начале 2019 года, утверждает Akket. Тогда же должны появиться и соответствующие программные обновления.

СМИ напоминают, что это не первая попытка официальных властей добиться от Facebook уступок по части конфиденциальности данных. Недавно стало известно, что от сквозного шифрования намерен отказаться мессенджер WhatsApp, который принадлежит корпорации Facebook. Позже стало известно, что суд в Калифорнии рассматривает в закрытом режиме спор между Facebook и Минюстом США из-за требований последнего изменить шифрование в мессенджере социальной платформы и обеспечить доступ силовиков к сообщениям пользователей. Причем в обоих случаях требования властей основываются якобы на соображениях общественной безопасности – об этом рассказал основатель и глава Facebook Марк Цукерберг.