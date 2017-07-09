СМИ: в Google определились, когда именно «убьют» Android

Агентство Bloomberg, сославшись на собственные источники в корпорации Google, утверждает, что «гибель» Android назначена на 2022 год.

Дело в том, что именно к 2022 году компания планирует полностью вывести на рынок свою новую разработку – операционную систему под названием Fuchsia OS. Слухи о ее создании появились среди специалистов давно, однако до сих пор достоверной информации мало. Известно только, что новую ОС создали «с нуля», что она обладает огромным «запасом прочности», то есть способности к модернизации, и получит расширенный функционал. По сведениям источников, костяк будущей системы уже готов, сейчас разработчики занимаются ее окончательной доработкой.

Уже в 2021 году Google якобы планирует оснастить новой операционкой гаджеты (например, колонки) для «умного дома». Чуть позже, к 2023 году, на рынок собираются поставлять смартфоны, оснащенные Fuchsia OS. Одновременно с этим компания перестанет обновлять и совершенствовать Android. Фактически, это и будет означать «смерть» операционной систем. Так что 2022 год, по мнению экспертов, станет эрой заката для «зеленого робота».

При этом такое решение Google не должно создать особых проблем пользователям. Дело в том, что новую операционку научат без проблем работать со всеми приложениями и играми, созданными в свое время для Android. Так что «эволюция» программного обеспечения от Google не станет потрясением для мира электроники.