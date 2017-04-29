HTC обновит операционную систему четырех смартфонов до Android Pie

После объявления компанией Google выхода новой операционной системы, Android 9.0 Pie, крупные производители начали снабжать свои смартфоны данной ОС. Не обошла волна обновления и HTC.

Компания заявила о четырех смартфонах, кто первыми получит Android P. К ним относятся модели U11 (включая версию «+» и «life») и U12+. Сроки в настоящее время представители компании еще не огласили.

Новая ОС Android вышла 6 августа. Первыми телефонами, которые снабдили новой операционкой, стали непосредственно телефоны Google Pixel, первые модели которых были представлены осенью 2016 года.

Android Pie получила несколько масштабных изменений: «обученныt» батарею и регулятор яркости, новый функционал App Actions, которая сможет предсказывать действия владельца телефона. Кроме этого, появилась возможность записи мобильных разговоров, которую ждали уже несколько лет. При этом при записи разговора, каждые 15 секунд будет воспроизводиться предупреждение об этом.