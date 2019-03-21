Очередная уязвимость обнаружена в смартфонах с системой Android

Вместе с телефоном пользователь мог приобрести предустановленный вирус.

Специалисты Google поделились в своем блоге информацией об очередной найденной уязвимости в телефонах, работающих на операционной системе Android. На этот раз пользователю не обязательно было что-то скачивать. Троянский вирус Triada мог быть установлен хакерами еще на этапе производства.

Вредоносные программы семейства Triada являются вирусами-троянцами, которые маскируются под легальное программное обеспечение (ПО). Они включают во время работы смартфона рекламные объявления и рассылают спам. Впервые атаки этого вируса были зафиксированы в 2016 году.

Компания Google не раскрыла, как именно происходит заражение телефона. Однако известно, что производители смартфонов часто пользуются услугами сторонних поставщиков для доработки функционала и приобретают у них готовые продукты.

Также Google не называет модели смартфонов, на которых может быть установлен вирус.

Компания отметила, что вредоносное ПО может быть также установлено вместе с обновлением.

Сообщения об уязвимости системы Android появляются в СМИ регулярно. В разное время благодаря «дырам» в ПО, хакеры могли получать конфиденциальные данные пользователей, списывать деньги со счетов, следить за людьми через камеры мобильных телефонов. Из-за постоянного поиска уязвимостей и работой над их устранением, Google выпускает обновления системы каждый месяц. Это помогает сделать систему более безопасной. Некоторые отмечают, что сейчас Android может быть даже более защищен от хакеров, чем славящийся своей системой защиты IOS.