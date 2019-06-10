Android-пользователям угрожают мошеннические веб-уведомления

Сотрудники компании «Доктор Веб» предупредили владельцев Android-смартфонов об опасности нового вируса, который можно легко подцепить через Google Play.

Специалисты компании обнаружили вирус-троян Android.FakeApp.174. С его помощью злоумышленники, использую технологию Web Push, подписывают пользователя смартфона на почтовую рассылку сайтов сомнительного содержания. Такие уведомления могут выглядеть как официальные письма от известных компаний, сайтов и приложений, иметь узнаваемые логотипы и приятные рекламные баннеры. Но переход по таким ссылкам может привести к нежелательным последствиям: от простого спама, который перекроет практически все входящие уведомления, до фишинговых сайтов, способных получить конфиденциальные данные клиента, в том числе и банковские.

«Подхватить» вирус можно даже через некоторые официальные программы от крупных компаний на площадке Google Play - вирус выдает себя за обновление и устанавливается в корневые папки. Примечательно, что удаление вируса не отменяет все совершенные им подписки, и пользователю необходимо отказаться от них вручную.