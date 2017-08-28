Apple улучшит «умные» очки посредством покупки компании Akonia Holographics

Разработчики Apple раньше говорили о том, что готовы временно отказаться от планов по гаджетам с дополнённой реальностью, но теперь планы изменились.

Однако о факте приобретения в компании сообщают достаточно скупо. Руководство только подтвердило, что время от времени в коммерческих целях действительно бывают случаи покупки небольших фирм, вроде японского концерна Akonia Holographics. Сумма и прочие детали сделки не разглашается. Уточняется только, что концерн сделает «умные» очки качественнее благодаря линзам. Их, а также сопутствующие товары Akonia Holographics разрабатывает уже на протяжении 6 лет, отмечая в официальном заявлении на сайте, что в дальнейшем улучшит технологию в том числе и через световую эффективность.

Посредством такого приобретения, как считают эксперты, Apple сможет через несколько лет улучшить свои позиции на рынке. Американский техно-гигант нуждается в том, чтобы заинтересовать пользователей новыми разработками, поскольку к основной продукции бренда, iPhone, внимание постепенно утрачивается.