Канадские ученые создали гибкий гибрид смартфона и планшета

Разработчики заявили, что их вдохновили свитки, использовавшиеся людьми в древности, и архаичные системы для хранения данных на карточках Rolodex.

Свою разработку ученые из канадского университета Куинс назвали MagicScroll. По сути, это гибрид смартфона и планшета, имеющий базу в виде напечатанного на 3D-принтере цилиндра (в нем «спрятана» вся аппаратная база) и гибкого экрана с диагональю7,5 дюймов и разрешением 2К. Он может быть использован как телефонная трубка с накрученным на цилиндр экраном, либо с полностью развернутым дисплеем для просмотра больших перечней и картинок. При этом, по словам создателей, прокрутка гаджета позволяет просматривать бесконечно большие перечни – например, переписку в соцсетях.

Создатели MagicScroll говорят, что в будущем планируют разработать девайс, по размерам сходный с обычной ручкой – это позволит носить его в кармане без всяких неудобств. Кроме того, они отстаивают идею, что дисплей необязательно должен быть прямым, и рассматривают разные предметы на «роль» экранов – например, чашку с кофе.