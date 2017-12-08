Кто больше? Новый смартфон Nokia оснастят 5-ю объективами

Новое детище Nokia сможет «переплюнуть» недавно представленную модель Huawei Pro20 Pro, оснащенную камерой с тремя объективами.

Специалисты считают, что каждый объектив новой супер-камеры от Nokia будет «отвечать» за отдельный цвет. Благодаря этому при синтезе изображение будет получаться суперчетким и детализированным. Особенно хорошо эти «плюсы» проявятся во время съемок с недостаточным освещением (например, ночью).

Чем еще будет отличаться новинка, пока неизвестно. Под вопросом остается и ее название, однако большинство инсайдеров сходятся на том, что это будет Nokia 9 или Nokia Х.

Хотя фото нового смартфона появилось в китайской соцсети Weibo, инсайдеры предположили, что сначала он появится отнюдь не на рынке Поднебесной, а в Европе и России. Такой вывод был сделан, поскольку на фото видна иконка Play Market – признак оригинальной операционки, которую в Китай не поставляют.

Когда телефон представят официально, пока не известно.