Instagram покидают «отцы-основатели»

СМИ предположили, что создатели социальной платформы, которой пользуется более 1 миллиарда человек во всем мире, покидают свое детище из-за разногласий с Марком Цукербергом, компания которого владеет Instagram вот уже шесть лет.

Кевин Систром и Майк Кригер до последнего времени возглавляли исполнительный менеджмент компании и решали технические вопросы. Однако на днях Систром опубликовал на сайте Instagram официальное заявление об отставке. В нем Систром и Кригер благодарят коллег по работе в Instagram и Facebook, однако утверждают, что готовы «двигаться дальше». Чем именно теперь займутся, основатели Instagram не сообщают. Однако считают, что им необходима пауза для отдыха и для того, чтобы понять, что их привлекает.

Хотя официально причина ухода не озвучивается, эксперты полагают, что ею стали разногласия с руководством Facebook по поводу дальнейшего развития их платформы. Напомним, что в 2012 году Марк Цукерберг купил Instagram за миллиард долларов.

Приложение Instagram было создано программистами Систромом и Кригером как сервис для пользователей iPhone, который позволял обмениваться фото и оценивать их. Через два года версия приложения была разработана для Android, а после превратилось в популярный социальный сервис.