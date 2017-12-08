Nokia 9 PureView - раскрыто имя нового смартфона

Новый смартфон от HMD Global получит название – Nokia 9 PureView. Данную информацию опубликовал в сети редактор издания WinFuture Роланд Квандт, известный поставщик инсайдерской информации. В августе финская компания приобрела права на торговую марку PureView у Microsoft.

Ожидается, что новый флагман Nokia будет представлен на выставке MWC в феврале следующего года. В социальной сети Weibo появились фотографии с изображением смартфона. Nokia 9 станет обладателем экрана с загнутыми углами, как у предыдущей модели Nokia 8 Sirocco. Источник снимков утверждает, что предоставленные изображения смоделированы по официальным фабричным чертежам.

Главной особенностью устройства названа камера, которая будет состоять из пяти модулей и различных датчиков, отвечающих за улучшение качества. Новый флагман компании получит операционную систему 9.1 Pie от Android. В ближайшее время ожидается её презентация. Nokia 9 PureView будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 855 с 8 ядрами и частотным диапазоном 3,1 ГГц. Оперативная память смартфона составит 6 или 8 ГБ.