Яндекс презентовал свой смартфон

Смартфон разработанный компанией «Яндекс» был презентован в Москве и была объявлена дата его выхода.

Это у компании «Яндекс» первый телефон собственного производства.

Отличием от смартфонов других производителей, является встроенный искусственный голосовой помощник «Алиса», к которой можно будет обратиться в любой момент, даже если пользователь находится в другом приложении или игре. Помощник «Алиса», является намного более удобной голосовой программой для русскоязычного пользователя, чем ее «сестра» Siri и способна отличать входящие звонки, которые приходят от ботов в виде спама.

Технические данные телефона тоже находятся на довольно высоком уровне. Корпус выполнен из алюминия и стекла. Диагональ экрана будет составлять 5,65 дюймов с разрешением в 2160х1080 пикселей. Мотором данного смартфона послужит восьмиядерный процессор Qualcomm 630, а на борту также окажется 4 гигабайта оперативной и 64 встроенной памяти.

В компании новинке дали название «Яндекс.Телефон».

В продажу данный смартфон поступит уже 7 декабря, и реализация его будет происходить через сетевые магазины. Дабы завлечь покупателей к своему продукту, компания обещает каждому купившему смартфон полугодовую бесплатную подписку «Яндекс.Плюс», а также бонусные баллы в «Яндекс.Такси», либо перечислят 500 рублей на «Яндекс.Деньги»