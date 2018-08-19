Британская разведка назвала Facebook «угрозой демократии»

Директор Центра правительственной связи, Роберт Хэнниген, заявил в интервью, что урегулировать проблему возможно только законодательным путём.

Спецслужбист отметил в разговоре с BBC Radio 4’s Today, что техногигантам, вроде Facebook, вовсе не стоит доверять. И его уверения были подкреплены фактами после того, как специалистам удалось добыть и опубликовать скрытую между ключевыми управленцами компании и Netflix и Airbnb, в которых со стороны Facebook поступило предложение предоставить доступ третьим сторонам к данным пользователей соцсети.

Хэнниген, от лица британской разведки, выразил беспокойство в связи с этим случаем, однако заметил, что некоторые исполнительные директора Facebook согласны подчиниться законам и умерить свой пыл. Разведчик настаивает на том, что единственная цель Facebook – не предоставить пользователям бесплатные и недорогие услуги, а извлечь как можно больше выгоды, буквально «выжать из бизнеса всё до последней капли». Он также подтвердил, что соцсеть можно назвать угрозой для демократии из-за её капиталистической составляющей.

Поэтому Хэнниген одобрил инициативность британских парламентариев, которые выдвинули около 200 предложений для законопроектов, чтобы взять Facebook под контроль на территории Великобритании. Он также призывает правительства других государств присоединиться и начать диктовать Facebook и другим техномонополистам свои правила.