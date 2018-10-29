Создатель чита на игру GTA V заплатит штраф 150 тысяч долларов

В середине 2018 года представители компании Take-Two Interactive обратились в суд с жалобой на некого Джонни Переса по случаю нарушения авторского права, из-за создания чипа для игры Grand Theft Auto V, и выиграли дело.

Джонни Перес создал чип, принесший непоправимый вред, как утверждает компания Take-Two Interactive, которая владеет студией создания игр Rockstar Games. За это Пересу, по решению суда необходимо будет уплатить материальный ущерб в сумме 150 000 долларов США – именно такая сумма является максимумом для штрафа, которая предусмотрена законом за нарушение авторских прав. Помимо этого, 70 тысяч долларов будет уплачено в счет судебных издержек.

Известно, что компания пыталась выяснить, какое количество денежных средств создателю чита удалось собрать за весь период существования. Ответа получить не удалось, но по нехитрым подсчетам, как сообщает Take-Two Interactive, эта цифра составляет более 500 000 долларов.