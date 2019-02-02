Приложения на iPhone скрывают факт записи экрана пользователя

Пока обладатель iPhone пользуется некоторыми приложениями, происходит скрытая запись происходящего на экране, так сообщается в TechCrunch, с приложением ссылки на специалистов IT.

По предполагаемым данным, сбор информации происходит путем отслеживания действий, связанных с нажатием на клавиш, движением по экрану с помощью жестов и других подобных манипуляциях.

На данный момент в тайной слежке обвиняют несколько сервисов, таких как: Hotels.com, Abercrombie & Fitch и ряд авиакомпаний Air Canada, Singapore Airlines и др.

Мотив изъятия информации подобным образом относительно понятен – это, соответственно реклама, продвижение и возможность узнать о некорректной работе сервиса с целью устранения неполадок в будущем. Вопрос лишь в том, что данная информация никак не шифруется, что может повлечь за собой неприятные последствия.