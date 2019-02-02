Apple удалит шпионские программы

Корпорация Apple предъявила ультиматум разработчикам приложений, шпионящих за пользователями. Они внесены в чёрный список и будут удалены из AppStore, если не внесут изменения в программы согласно политике компании.

В этот список попали программы, использующие платформу Glassox. С помощью этой платформы разработчик может вести запись с экранов гаджетов, сохранять историю жестов и ввода данных с клавиатуры. В первую очередь её используют программы бронирования отелей, авиабилетов и банковские приложения, такие как Hotels.com, Expedia, Abercrombie & Fitch, Air Canada, Singapore Airlines и другие. Из-за уязвимости к третьим лицам могут попасть пароли, адреса и номера банковских карт.

Разработчики попавших под подозрение программ должны обнародовать для технического анализа потенциально вредоносные части кода, либо полностью их удалить.

Накануне Apple выпустила обновление для iOS 12, в которой была исправлена ошибка, позволявшая любому пользователю следить за участниками группового звонка FaceTime. Для этого нужно было лишь позвонить другому пользователю iPhone через FaceTime и, пока тот не взял трубку, добавить себя к этому же звонку, делая его якобы групповым. После этого приложение начинало воспроизводить звук и картинку с другого устройства.