Хакер из германии обнаружил ошибку ОС Apple, которая помогла ему украсть все пороли с устройств

Хакер из Германии обнаружил недоработку в системе macOS, которая открывает доступ ко всем паролям, имеющимся на устройстве. На YouTube есть видео взлома, а сам хакер опубликовал новость в своем Twitter.

Хакер Хенце утверждает, что приложение KeychainStealer помогло ему найти уязвимость нулевого дня и открыть доступ к паролям. Также он предполагает, что подобный лаг может спровоцировать деятельность киберпреступников и украсть базу, насчитывающую 2,2 млрд. паролей.

Мотив 18-летнего германского Хакера, по его словам, является побуждение компании Apple к созданию программы для хакеров, которая бы платила им за найденные уязвления. Именно поэтому о вышеупомянутой находке Хенце не собирается сообщать в Apple.

Напомним, что ранее было найдено две огромные базы краденых данных: первая существовала под названием Collection #1 с базой не менее 773 миллионов файлов, вторая, опубликованная через несколько дней после первой, была объемом 2,2 миллиарда адресов.