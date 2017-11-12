Пользователи iPhone XS и XS Max жалуются на трещины в камере

В 2017 году с выходом очередной новинки от Apple –iPhone X, большое количество пользователей стало жаловаться на достаточно неприятную проблему, а именно – трескающееся стекло, установленное на задней камере смартфона. Основной загвоздкой было то, что Apple не включало данную проблему в список гарантийных случаев, что вызвало негодование многих пользователей.

Теперь и пользователи нового поколения iPhone XS и iPhone XS Max жалуются на аналогичную проблему – задние камеры трескаются. Как утверждают участники официального форума Apple, на котором собралось уже более 600 тысяч пользователей с подобной проблемой, телефоны они не роняли и не цепляли, стекла на камерах разбиваются без их участия.

На форуме обсуждается множество случаев, среди которых есть, действительно, не имеющие отношения к механическому воздействию на аппарат. Например случай, где камера отошла от корпуса телефона на последней модели Apple iPhone, или как между камерой и стеклом скапливается грязь, и таких случаев, к сожалению, не мало.