Эксперты назвали три способа уберечь iPhone от взлома

По словам экспертов, iCloud больше не способен уберечь пароли от киберпеступных взломов паролей на устройстве.

Как обещала компания Apple своим клиентам, iCloud должна была обеспечивать безопасное хранение данных. Но теперь киберпреступники научились обходить данное программное обеспечание.

Эксперты советуют придерживаться следующих правил для того, чтобы не стать жертвой взлома паролей:

1. Придумать разные пароли для различных сервисов, включая сам iCloud. Использование идентичных паролей упрощает доступ к ним преступников.

2. Регулярно менять пароль, даже если нет необходимости, раз в полгода.

3. Минимум десять символов в пароле, и каждый последующий должен отличаться от предыдущего.