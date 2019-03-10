Эксперты Роскачества раскрыли секреты надежных паролей

Специалисты Роскачества объяснили, как защитить свой компьютер от взлома и создать надежный пароль.

Эксперты рассказали, что надёжный пароль должен состоять как минимум из восьми цифр, букв и различных символов. Придется подключить фантазию и забыть про типичный «1234567». Специалисты совутуют менять секретные коды каждые 6 месяцев. Также важно не забывать и об использовании строчных и заглавных букв. Специалисты подчеркнули, что пароль не должен содержать информацию, имеющую отношение к персональным данным пользователя.

Роскачество предлагает использовать два метода при создании надежного пароля. Первый самостоятельно его создать, используя слова из любимой песни или стихотворения: выписать первые буквы из куплета, а некоторые из них заменить на цифры. Второй вариант предполагает использование программы генерирования паролей, которая сама предлагает комбинацию цифр и букв.

Компьютерные пароли стали использовать с первых дней работы. CTSS была первой из открытых систем. В ней использовали команду LOGIN для запроса пароля пользователя. По данным исследований около 40 всех пользователей используют пароли, которые легко взломать. Легко угадываемые пароли (123, admin) считаются слабыми и уязвимыми.