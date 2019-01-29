Apple готовится к запуску нового сервиса

Немного ранее сообщалось о подготовке компании Apple к мероприятию, на котором будет представлен ряд новых продуктов. Представление было запланировано на середину марта. Но, по информации предоставленной в Buzzfeed, это не совсем правда.

По словам источников, Apple готовится к запуску новых сервисов, которые и будут представлены на конференции. По предположениям, это будет касаться одного известного новостного сервиса, подписчики которого, как сообщается, будут платить ежемесячно по десять долларов за предоставление доступа к различным новостным агентствам. Однако, есть информация, что не все источники новостей будут предоставлены пользователю, по той причине, что Apple намерена забирать себе не менее половины выручки.

Мероприятие запланировано на 25 марта, так сообщают в Buzzfeed, как и то, что не будет представлен запуск новых продуктов, как сообщалось ранее.