Apple разрабатывает платный новостной сервис для пользователей

Корпорация Apple на данный момент разрабатывает новостной сервис, который начнет работу по подписке для пользователей Apple устройств.

Сервис является платным. Ввиду этого половину прибыли с подписок Apple планирует оставлять себе, остальные денежные средства будут распределяться между издателями новостей. Стоимость данной подписки будет составлять 10 долларов каждый месяц, по принципу подписки на Apple Music. Сами сотрудники корпорации дали название сервису «Netflix для новостей». Корпорация намеревается привлечь читателей низкой стоимостью на подписку, к примеру подписка на WSJ стоит порядка 40 долларов.

Данный сервис создается на основе информационного сервиса Apple News, разработчики планируют релиз на ноябрь-декабрь 2019 года. Также последняя цена подписки возможно будет изменена к дате выпуска. Также примечательно, что новостные партнеры корпорации не имеют возможность получить личные данные читателей сервиса, такие как банковские реквизиты или же электронный адрес.

Прошли переговоры с крупными издательствами Washington Post, The NY Times и Wall Street Journal. Однако, первые два отказались от сотрудничества ввиду низкой стоимости. Но переговоры с издательством WSJ принесли пользу. В итоге прибыль станет начисляться между издательствами обуславливаемая количеством времени, которое пользователи новостного сервиса провели за чтением тех или иных статей.

Возможность работы сервиса за пределами США остается под вопросом. Об этом сообщат на презентации продукта, которая состоится 25 марта 2019 года.

Эксперты считают, что корпорация на данный момент хочет больше заработать на предоставлении множества сервисов, нежели своей техникой. Так как в этом году весной также планируется запуск стримингового видеосервиса.





