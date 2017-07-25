Apple создает портал для запросов полиции

Корпорация Apple планирует создать официальный портал для полиции, где полицейские, после выставления официального запроса, смогут получить некоторые персональные данные пользователей. Об этом на днях заявил вице-президент и юрисконсульт корпорации, Кэтрин Адамс.

По ее словам, сервис будет запущен уже в конце этого года и будет доступен по всему миру. В настоящее время все запросы полиция отправляет по электронной почте, что значительно затягивает процесс получения информации. Только за 2017 год от полиции поступило около 14000 запросов, при этом более 230 запросов - в связи с чрезвычайными ситуациями.

В настоящее время Apple в своей штаб-квартире проводит обучение сотрудников полиции - сейчас обучено уже около 1 тыс полицейских. Также планируется выпустить специальный электронный учебник по работе на данном портале.

Тем временем, на 12 сентября запланирована традиционная презентация новой продукции Apple. Корпорация представит два вида новых смартфона iPhone, новую модель смарт-часов, планшеты iPad Pro, а также, возможно, новые ноутбуки. Мероприятие начнется в 20:00 по Московскому времени. Все технические характеристики новых продуктов компания держит втайне, но еще летом было известно о нескольких утечках информации.