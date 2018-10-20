Lenovo выпустит музыкальные смартфоны под брендом Lemeng

Крупный производитель электронной техники Lenovo запускает проект выпуска смартфонов под названием Lemeng.

До этого та компания предлагала пользователям гаджеты, имеющие расширенные функции для любителей музыки.

Данный бренд будет направлен на производство и разработки мобильных устройств специально для людей, которые обожают музыку и все, что с ней связано. Бренд Lemeng Mobile существовал и раньше, однако компания свернула свою деятельность.

Производители сообщают, что Lenovo вновь хочет возобновить производство таких телефонов. Инженеры снова станут создавать мобильные устройства с отличным качеством звука как через гарнитуру, так и с помощью штатных динамиков.

На сегодняшний день представители бренда Lenovo не разглашают точные технические характеристики об этом грандиозном продукте.

Наряду с Lemeng также Lenovo Group владеет дочерней структурой Motorola Mobility, её приобрели у Google за почти за 3 млрд долларов в 2014 году.