Представлен смартфон Lenovo Tab V7

Сегодня, 03:12

Представители компании Lenovo продемонстрировали свой новый девайс, который получит наименование Tab V7.

 Аппарат оснащен дисплеем с диагональю 6,9 дюйма.
Если брать во внимание тот факт, что на рынке мобильных устройств телефоны с таким дисплеем уже никого не удивляют, в Lenovo все-таки представили Tab V7 как планшетный ПК, хотя по сути гаджет является смартфоном.
Дисплей новинки с разрешением 2160х1080 занимает 81% площади передней панели. «Сердцем» телефона является чипсет Snapdragon 450, который работает совместно с «оперативкой» емкостью 3/4 ГБ и собственной памятью объемом 32/64 ГБ.
На задней панели смартфона Tab V7 расположилась дактилоскопия. Известно, что камера для селфи с модулем на 5 МП сможет распознавать пользователя по лицу.
Матрица основной камеры составляет 13 МП. За автономность девайса отвечает АКБ емкостью 5180 мАч. Приобрести новый продукт от Lenovo можно будет за 250 евро.

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