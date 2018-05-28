Представлен смартфон Lenovo Tab V7

Представители компании Lenovo продемонстрировали свой новый девайс, который получит наименование Tab V7.

Аппарат оснащен дисплеем с диагональю 6,9 дюйма.

Если брать во внимание тот факт, что на рынке мобильных устройств телефоны с таким дисплеем уже никого не удивляют, в Lenovo все-таки представили Tab V7 как планшетный ПК, хотя по сути гаджет является смартфоном.

Дисплей новинки с разрешением 2160х1080 занимает 81% площади передней панели. «Сердцем» телефона является чипсет Snapdragon 450, который работает совместно с «оперативкой» емкостью 3/4 ГБ и собственной памятью объемом 32/64 ГБ.

На задней панели смартфона Tab V7 расположилась дактилоскопия. Известно, что камера для селфи с модулем на 5 МП сможет распознавать пользователя по лицу.

Матрица основной камеры составляет 13 МП. За автономность девайса отвечает АКБ емкостью 5180 мАч. Приобрести новый продукт от Lenovo можно будет за 250 евро.