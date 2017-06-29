Картридж Super Mario Bros продали за 100 тыс. долларов

Уникальная копия была продана на аукционе группе коллекционеров. Сумму и право владения коллекционеры поделили между собой.

Игра 1985 года была выпущена для консоли NES, более известной на постсоветском пространстве как Dendy - своему китайскому клону. Беспрецедентная стоимость картриджа объясняется невероятной редкостью издания — оно продавалось лишь в Нью-Йорке и Лос Анджелесе ещё до выхода самой приставки на американский рынок. Подлинность издания подтверждает оригинальная наклейка Нинтендо с высшей оценкой игры А++. Также привлекла коллекционеров и удивительная сохранность издания — коробка с игрой за все годы так ни разу и не была открыта.