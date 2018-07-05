Sotheby's продал за рекордную сумму оригинальную иллюстрацию к сказке о Винни-Пухе

Рекордную сумму в 430 тысяч фунтов стерлингов (около 570 тысяч долларов) заплатил неизвестный покупатель за оригинальную карту Стоакрового леса, в котором жил Винни-Пух и его друзья. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's, который проводил торги.

Считается, что эту карту нарисовал для первого издания сказки о приключениях медвежонка и его друзей известный иллюстратор Эрнест Шепард. Но эксперты обращают внимание на детскую надпись внизу рисунка: «нарисовано мною, а мистер Шепард помогал». Специалисты считают, что это написал сын Алана Милна, Кристофер Робин, который тоже потрудился над созданием карты.

В предыдущий раз оригинальная иллюстрация к «Винни-Пуху» выставлялась на аукцион в 2014 году. На рисунке герои книги играют на мосту в пустяки, бросая в воду палочки. Тогда ее продали за 314 тысяч фунтов (более 400 тысяч долларов).

Проданная карта Стоакрового леса украшала первые издания книги Милна, а еще ее использовали в мультфильме «Винни-Пух и медовое дерево», который Disney выпустил в 1966 году.

Ранее также сообщалось, что принц Гарри подарил на крестины своему племяннику, принцу Луи, одно из первых изданий сказки о Винни-Пухе, стоимость которого оценивается примерно в 8 тысяч фунтов.