Маленького принца, нарисованного Экзюпери, продали с аукциона за более чем 240 тысяч евро

Французский аукционный дом Artcurial сообщил о продаже оригинального рисунка с Маленьким принцем, который сделал автор бессмертной сказки Антуан де Сент-Экзюпери. Стоимость лота составила почти четверть миллиона евро.

Этот рисунок писатель поместил в любовном письме к девушке. На рисунке Маленький принц сидит за столом и пишет длинное любовное письмо. Кстати, реальное письмо писателя заняло целых 11 страниц. Рядом с Принцем сидит птица и разговаривает с ним. Иллюстрация написана акварелью.

Специалисты предполагают, что Экзюпери сделал рисунок в 1943 – 1944 году, поскольку письмо с этим рисунком стало последним посланием писателя перед тем, как его самолет пропал весной предпоследнего года войны.

Рисунок был продан на торгах за 240 с лишним тысяч евро.

Маленький принц, который пишет письмо, стал одним из почти пяти десятков рисунков Экзюпери, которые были проданы аукционным домом Artcurial.