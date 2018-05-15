На Sotheby's продали бюст работы Кановы, считавшийся утраченным почти 200 лет

Шедевр Антонио Кановы, бюст под названием «Мир», который почти 200 лет считался утраченным, был продан на аукционе Sotheby's за 5,3 миллиона фунтов стерлингов (7 млн долларов).

Как сообщили в аукционном доме, эта сумма в пять раз превышает первоначальную цену лота. Представитель школы классицизма, Канова сделал бюст античной красавицы с диадемой в волосах в начале 19 века в подарок своему другу Джону Кэмпбеллу, лорду Кодору. Таким образом знаменитый скульптор выразил благодарность англичанам за возвращение в Италию шедевров искусства, которые были вывезены из страны во время наполеоновских войн.

Пять поколений Кэмпбеллов хранили скульптуру в родовом поместье в Уэльсе, с годами забыв, кто именно является ее создателем. «Мир», тем временем, считался потерянным. В 1962 году фамильный дом и его ценности продали с аукциона, причем в каталоге шедевр значился просто как бюст женщины с диадемой.

Как сообщили в Sotheby's, прежний владелец потратил немало сил и времени на то, чтобы доказать, что бюст создан именно Кановой, и восстановить его историю.